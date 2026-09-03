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Φθινοπωρινό City Break σε 5 ηλιόλουστους προορισμούς
TRAVEL.GR

Φθινοπωρινό City Break σε 5 ηλιόλουστους προορισμούς

Ταξίδι σε προορισμούς που λούζονται στο φως και οι βροχοπτώσεις είναι σχεδόν άγνωστη παράμετρος για το κλίμα τους.

Φθινοπωρινό City Break σε 5 ηλιόλουστους προορισμούς
Μας έκανε τη χάρη να καθυστερήσει την άφιξή του και να μας καλομάθει με ηλιόλουστες μέρες και ζεστές βραδιές που θύμιζαν ακόμη καλοκαίρι. Όμως τα πρωινά έχουν αποκτήσει εκείνη τη γνώριμη δροσιά που σε ξυπνά πιο απότομα, το φως έχει χάσει τη σκληρότητα του Ιουλίου και ο αέρας κουβαλά μια ανεπαίσθητη υπόσχεση αλλαγής. Το φθινόπωρο αρχίζει σιγά σιγά να δηλώνει παρόν, χωρίς βιασύνη, αφήνοντας χώρο στη νοσταλγία του καλοκαιριού και προετοιμάζοντας μας για νέες εικόνες και εμπειρίες.

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