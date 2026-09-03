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Εξόρμηση στο Σούνιο, εκεί όπου το καλοκαίρι αργεί να τελειώσει
TRAVEL.GR

Εξόρμηση στο Σούνιο, εκεί όπου το καλοκαίρι αργεί να τελειώσει

Από αρχαιολογικούς θησαυρούς μέχρι κρυστάλλινα νερά, το Σούνιο προσφέρεται για μια γεμάτη μονοήμερη απόδραση.

Εξόρμηση στο Σούνιο, εκεί όπου το καλοκαίρι αργεί να τελειώσει
Το Σούνιο είναι πάντα μια καλή επιλογή για μονοήμερη εκδρομή εντός Αττικής. Έχει καταπληκτικές παραλίες, ιστορία που μετρά μερικές χιλιάδες χρόνια και διάφορα σημεία για εξερεύνηση.

Η εκδρομή μπορεί να ξεκινήσει με την must επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου που είναι απλωμένος στη μύτη του ακρωτηρίου. Το Σούνιο, αποτελούσε κατά την αρχαιότητα σημαντικό στρατηγικό σημείο της Αθήνας καθώς ήλεγχε το θαλάσσιο πέρασμα προς το Αιγαίο και τον Πειραιά αλλά και της Λαυρεωτικής χερσονήσου η οποία διέθετε πλούσια μεταλλεία ασημιού, τα οποία βοήθησαν να αναδειχθεί η Αθήνα σε υπερδύναμη τον 5ο αι. π.Χ.

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