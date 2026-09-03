Ο τελευταίος τεχνίτης της πέτρας: Ο κυρ Λουκάς από τον Μεσότοπο Λέσβου συνεχίζει να τη δαμάζει στα 85 του
Ο τελευταίος τεχνίτης της πέτρας: Ο κυρ Λουκάς από τον Μεσότοπο Λέσβου συνεχίζει να τη δαμάζει στα 85 του
Ο Λουκάς Κοντός μετατρέπει τους ηφαιστειογενείς βράχους σε ξερολιθιές και κρατά ζωντανή μια ξεχασμένη τεχνογνωσία.
Μπορεί πλέον να μην την πελεκάει χτίζοντας σπίτια, όπως έκανε από παιδί και σχεδόν για όλη τη ζωή του, αλλά με τη βαριοπούλα του σπάει βράχους και συντηρεί τις παραδοσιακές, και ιδιαίτερα πολύτιμες για τον τόπο του, ξερολιθιές. Σε ένα χωριό φημισμένο για τους χτίστες του, τον Μεσότοπο Λέσβου, ο Λουκάς Κοντός συνεχίζει στα 85 χρόνια του να δουλεύει την πέτρα. Από παιδί ακόμα, έχτιζε σπίτια. Έχτισε και το δικό του με τα χέρια του, με τη βοήθεια του πατέρα του. Η γυναίκα του έφτιαχνε τη λάσπη μέχρι την τελευταία ημέρα της εγκυμοσύνης της: δεν πρόλαβε να φτάσει μέχρι το μαιευτήριο και γέννησε, μια νύχτα του χειμώνα, στον δρόμο για το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα