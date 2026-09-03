ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Αποκαλόκαιρο στην Αλόννησο: 10 παραλίες με νερά που αξίζουν μία τελευταία απόδραση
TRAVEL.GR

Αποκαλόκαιρο στην Αλόννησο: 10 παραλίες με νερά που αξίζουν μία τελευταία απόδραση

Τιρκουάζ νερά, πεύκα και χαλάρωση στο πανέμορφο νησί των Σποράδων

Αποκαλόκαιρο στην Αλόννησο: 10 παραλίες με νερά που αξίζουν μία τελευταία απόδραση
Η Αλόννησος είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν να περνούν πολύ χρόνο στη θάλασσα. Όλες οι ακτές του νησιού διαθέτουν υπέροχα, πεντακάθαρα νερά. Το νησί περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, αποτελώντας μέρος της ζώνης προστασίας του, του πρώτου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας και μίας από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στην Ευρώπη. Σε πολλές από τις ακτές, τα πεύκα φτάνουν σχεδόν ως τη θάλασσα. Υπάρχουν τόσο παρθένες όσο και οργανωμένες τοποθεσίες για κολύμπι.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης