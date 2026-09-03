Αποκαλόκαιρο στην Αλόννησο: 10 παραλίες με νερά που αξίζουν μία τελευταία απόδραση
Αποκαλόκαιρο στην Αλόννησο: 10 παραλίες με νερά που αξίζουν μία τελευταία απόδραση
Τιρκουάζ νερά, πεύκα και χαλάρωση στο πανέμορφο νησί των Σποράδων
Η Αλόννησος είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν να περνούν πολύ χρόνο στη θάλασσα. Όλες οι ακτές του νησιού διαθέτουν υπέροχα, πεντακάθαρα νερά. Το νησί περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, αποτελώντας μέρος της ζώνης προστασίας του, του πρώτου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας και μίας από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στην Ευρώπη. Σε πολλές από τις ακτές, τα πεύκα φτάνουν σχεδόν ως τη θάλασσα. Υπάρχουν τόσο παρθένες όσο και οργανωμένες τοποθεσίες για κολύμπι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα