Το βιβλίο πρωταγωνιστεί στο Πεδίον του Άρεως ως αρχιτέκτονας του αύριο
TRAVEL.GR

Το βιβλίο πρωταγωνιστεί στο Πεδίον του Άρεως ως αρχιτέκτονας του αύριο

Από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Βιβλίου συγκεντρώνει 210 εκδοτικούς οίκους και εκδηλώσεις στο Πεδίον του Άρεως.

Το βιβλίο πρωταγωνιστεί στο Πεδίον του Άρεως ως αρχιτέκτονας του αύριο
«Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται» είχε πει ο Κικέρων. Παραλλάσσοντας τη θέση του, αν έχεις έναν κήπο να περιηγηθείς και ανάμεσα σ’ αυτόν βιβλία να διαλέξεις, τότε ο περίπατος παρατείνεται, ψυχή τε και σώματι ευνοούνται, πολλώ δε μάλλον τον Σεπτέμβριο που η ζέστη του καλοκαιριού δεν έχει αποχωρήσει ακόμα.

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