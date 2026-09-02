24 ώρες στη Μύκονο
TRAVEL.GR

24 ώρες στη Μύκονο

Από μία πρωινή βουτιά σε μία low profile παραλία μέχρι το βραδινό ξεφάντωμα στα Ματογιάννια

24 ώρες στη Μύκονο
Τα κατάλευκα κτήρια της Χώρας, τα στενά σοκάκια, οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι, οι παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά, η Μικρή Βενετία που γεμίζει με κόσμο όταν πέφτει ο ήλιος έχουν γίνει εικόνες αναγνωρίσιμες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, αρκεί μία ημέρα στο νησί για να καταλάβεις ότι πίσω από τη διάσημη εικόνα της Μυκόνου κρύβονται πολλές διαφορετικές εκδοχές ενός από τα πιο προβεβλημένα και φωτογενή νησιά της Ελλάδας.

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