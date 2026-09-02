Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γυρνάς από τις διακοπές;
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γυρνάς από τις διακοπές;
Επίπλαστο συναίσθημα ή πραγματικότητα; Μικρές αλλαγές στην νοηματοδότηση της καθημερινότητας που κάνουν τη διαφορά μεγάλη
Έναν χρόνο. Τόσο περιμέναμε να φτάσει πάλι η καλοκαιρινή μας άδεια, έναν χρόνο και κάτι. Και τώρα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, να περιμένουμε έναν ακόμη χρόνο. Το ίδιο κενό συναίσθημα, η ίδια ερώτηση: Εγώ τώρα ξεκουράστηκα; Γιατί να γυρίσω και να μην μείνω για πάντα εδώ;
Η επιστροφή όμως δεν αρχίζει από την στεριά. Η επιστροφή ξεκινάει από την επιβίβαση στο καράβι. Εκεί που άλλοτε δεν μπορούσες να ακούσεις την παρέα σου από τις φωνές των υπόλοιπων, τώρα επικρατεί μια ύποπτη, σχεδόν άβολη σιωπή.
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Η επιστροφή όμως δεν αρχίζει από την στεριά. Η επιστροφή ξεκινάει από την επιβίβαση στο καράβι. Εκεί που άλλοτε δεν μπορούσες να ακούσεις την παρέα σου από τις φωνές των υπόλοιπων, τώρα επικρατεί μια ύποπτη, σχεδόν άβολη σιωπή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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