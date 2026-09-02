Κλήμα, Πύργος, Λεύκες, Μυλοπόταμος: 7 υπέροχα χωριά σε ελληνικά νησιά
Κλήμα, Πύργος, Λεύκες, Μυλοπόταμος: 7 υπέροχα χωριά σε ελληνικά νησιά
Γραφικά χωριά σε ελληνικά νησιά που ξεχωρίζουν για την φυσική τους ομορφιά, την αρχιτεκτονική τους και την γαστρονομική τους παράδοση
Τα ελληνικά νησιά είναι παγκοσμίως γνωστά για τις παραλίες, την αρχιτεκτονική και τη γαστρονομία τους. Στη φήμη τους συμβάλλουν και οι εμβληματικές Χώρες, αξίζει όμως να σταθούμε και στην ξεχωριστή ομορφιά των χωριών τους. Μέρη όπου η παράδοση συναντά το φυσικό τοπίο, τα γραφικά λιμανάκια, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την τοπική χειροτεχνία.
Ακολουθούν επτά από τα πιο όμορφα χωριά των ελληνικών νησιών. Η λίστα είναι ενδεικτική, αφού τα νησιά προσφέρουν αμέτρητες επιλογές που θα γέμιζαν πολλές ακόμη αντίστοιχες προτάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθούν επτά από τα πιο όμορφα χωριά των ελληνικών νησιών. Η λίστα είναι ενδεικτική, αφού τα νησιά προσφέρουν αμέτρητες επιλογές που θα γέμιζαν πολλές ακόμη αντίστοιχες προτάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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