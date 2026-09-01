Αγία Δύναμη: H σμαραγδένια παραλία στη νότια άκρη της Χίου
TRAVEL.GR

Αγία Δύναμη: H σμαραγδένια παραλία στη νότια άκρη της Χίου

Νερό σμαραγδί και χρυσοπράσινο, με αποχρώσεις που αλλάζουν ανάλογα με το βάθος και την ώρα.

Αγία Δύναμη: H σμαραγδένια παραλία στη νότια άκρη της Χίου
Στη νότια Χίο, ο δρόμος προς τη θάλασσα περνά πρώτα από την ενδοχώρα. Περνάς το Πυργί με τα ξυστά του, ανεβαίνεις στους Ολύμπους, το καστροχώρι που μοιάζει με λαβύρινθο, προσπερνάς το σπήλαιο και ύστερα ο δρόμος αρχίζει να κατηφορίζει ανάμεσα σε σχίνους και ξερολιθιές. Το τοπίο γίνεται πιο γυμνό, ώσπου ανοίγεται από κάτω ο κόλπος.

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