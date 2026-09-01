Η πρωτοχρονιά του φθινοπώρου
Η πρωτοχρονιά του φθινοπώρου
Κάθε εποχή έχει τις αρετές της, όμως το φθινόπωρο έχει πάντα εικόνες και χρώματα που το κάνουν μοναδικό.
Το χρονολογικό έτος μπορεί σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος του, και πριν μπούμε για τα καλά στη γιορτινή περίοδο με στολισμούς και κάλαντα, υπάρχει ακόμη χώρος για λίγες στιγμές και αποδράσεις όσο ο καιρός κρατά ακόμη τη φθινοπωρινή του διάθεση. Η προτελευταία εποχή του χρόνου βρίσκεται στο μεταίχμιο, φέρνοντας μαζί της τις τελευταίες ιδανικές συνθήκες για βόλτες και μικρές εξορμήσεις πριν πάρουν σειρά οι χειμερινοί μήνες με τις βροχές και το κρύο τους. Το φθινόπωρο συνεχίζει να μας διδάσκει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα χειμερινά σαλέ ή τις καλοκαιρινές βουτιές για να περάσουμε καλά. Μπορεί το ημερολογιακό έτος να ξεκινά τον Γενάρη, αλλά το ακαδημαϊκό παίρνει σάρκα και οστά τον Σεπτέμβρη. Κατατάσσω, λοιπόν, το φθινόπωρο Νο1 στην προτίμησή μου για νέα ξεκινήματα, χαλάρωση και βόλτες και αυτοί είναι οι δικοί μου λόγοι.
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