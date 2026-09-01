Αποκαλόκαιρο στη Μήλο: Οι κορυφαίες δραστηριότητες για να την εξερευνήσετε
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Αποκαλόκαιρο στη Μήλο: Οι κορυφαίες δραστηριότητες για να την εξερευνήσετε

Η ανακάλυψη της ηφαιστειακής γης των ακτών της Μήλου και της ενδοχώρας της μέσω μοναδικών δραστηριοτήτων

Αποκαλόκαιρο στη Μήλο: Οι κορυφαίες δραστηριότητες για να την εξερευνήσετε
Τα υπερθεάματα της ηφαιστειακής γης των ακτών και της ενδοχώρας του νησιού θα τα χαρείτε κάνοντας θαλάσσιες εκδρομές, καταδύσεις, αναρρίχηση και trekking.

Θαλάσσιες εκδρομές
Ο καλύτερος τρόπος για να θαυμάσετε και να απολαύσετε τις ηφαιστειακές παραλίες του νησιού και το περίφημο Κλέφτικο είναι να πάτε με πλωτό μέσο. Οι επιλογές είναι πολλές -ξύλινα σκαριά, καταμαράν, ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά- και υπάρχουν διάφορα προγράμματα οργανωμένων εκδρομών. Μπορείτε, επίσης, να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα και να νοικιάσετε σκάφος με την παρέα σας.

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