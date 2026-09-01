Αποκαλόκαιρο στη Μήλο: Οι κορυφαίες δραστηριότητες για να την εξερευνήσετε
Αποκαλόκαιρο στη Μήλο: Οι κορυφαίες δραστηριότητες για να την εξερευνήσετε
Η ανακάλυψη της ηφαιστειακής γης των ακτών της Μήλου και της ενδοχώρας της μέσω μοναδικών δραστηριοτήτων
Τα υπερθεάματα της ηφαιστειακής γης των ακτών και της ενδοχώρας του νησιού θα τα χαρείτε κάνοντας θαλάσσιες εκδρομές, καταδύσεις, αναρρίχηση και trekking.
Θαλάσσιες εκδρομές
Ο καλύτερος τρόπος για να θαυμάσετε και να απολαύσετε τις ηφαιστειακές παραλίες του νησιού και το περίφημο Κλέφτικο είναι να πάτε με πλωτό μέσο. Οι επιλογές είναι πολλές -ξύλινα σκαριά, καταμαράν, ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά- και υπάρχουν διάφορα προγράμματα οργανωμένων εκδρομών. Μπορείτε, επίσης, να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα και να νοικιάσετε σκάφος με την παρέα σας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Θαλάσσιες εκδρομές
Ο καλύτερος τρόπος για να θαυμάσετε και να απολαύσετε τις ηφαιστειακές παραλίες του νησιού και το περίφημο Κλέφτικο είναι να πάτε με πλωτό μέσο. Οι επιλογές είναι πολλές -ξύλινα σκαριά, καταμαράν, ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά- και υπάρχουν διάφορα προγράμματα οργανωμένων εκδρομών. Μπορείτε, επίσης, να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα και να νοικιάσετε σκάφος με την παρέα σας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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