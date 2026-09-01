Βόλτα στη δραστήρια και πολυσυλλεκτική πόλη του Ηρακλείου
Βόλτα στη δραστήρια και πολυσυλλεκτική πόλη του Ηρακλείου
Βόλτα στις πλατείες του Ηρακλείου και στα κορυφαία ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα
Η μοντέρνα, πολύβουη, αλλά και ιστορική, πόλη με τα Ενετικά της τείχη, είναι πάντα γεμάτη κίνηση και ζωή. Προσφέρει καλό φαγητό και έντονη βραδινή διασκέδαση, και διαθέτει μνημεία, σπουδαία μουσεία, αξιοθέατα, υπηρεσίες και Πανεπιστημιακές σχολές που την διατηρούν πάντα στο επίκεντρο της Κρήτης.
Βόλτα στην πόλη
Το ωραιότερο σημείο στο κέντρο του Ηρακλείου είναι η μικρή πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Τίτου. Κτίστηκε αρχικά μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, το 961 μ.Χ., και έγινε μητρόπολη της νέας Επισκοπής Κρήτης στη Β’ Βυζαντινή Περίοδο. Δίπλα της βρίσκεται η Ενετική Οπλαποθήκη (Αρμερία) και η Λέσχη ή Λότζια, που στεγάζει το δημαρχείο και έχει πρόσοψη στην οδό 25ης Αυγούστου. Ήταν λέσχη του Δούκα και των αξιωματούχων και αξίζει να προσέξετε τα οικόσημα, τα τρόπαια, τις 82 μετόπες και τις στοές του 14ου αιώνα.
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