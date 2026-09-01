Σκύρος: Παραλίες, άγρια φύση και birdwatching στο πιο ξεχωριστό νησί των Σποράδων
Σκύρος: Παραλίες, άγρια φύση και birdwatching στο πιο ξεχωριστό νησί των Σποράδων
Βουτιές σε κρυστάλλινα νερά και παρατήρηση σπάνιας ορνιθοπανίδας.
Η Σκύρος είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά των Σποράδων, καθώς συνδυάζει αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα, εντυπωσιακές παραλίες και πλούσια ορνιθοπανίδα. Ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες που αγαπούν τη φύση, τη θάλασσα και τις ήσυχες δραστηριότητες, η Σκύρος αποκαλύπτει απλόχερα σε κάθε επισκέπτη μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου.
Στο κεντρικό Αιγαίο, η Σκύρος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων. Το νησί χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η βόρεια Σκύρος είναι καταπράσινη, γεμάτη πευκοδάση και πολλές παραλίες, ενώ η νότια Σκύρος έχει άγρια και βραχώδη τοπία, με τον Κόχυλα και τις γύρω περιοχές να αποτελούν σημαντικό βιότοπο για σπάνια και μεταναστευτικά είδη πτηνών. Ο συνδυασμός αυτός κάνει τη Σκύρο ιδανική για εξερεύνηση και δραστηριότητες στη φύση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στο κεντρικό Αιγαίο, η Σκύρος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων. Το νησί χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η βόρεια Σκύρος είναι καταπράσινη, γεμάτη πευκοδάση και πολλές παραλίες, ενώ η νότια Σκύρος έχει άγρια και βραχώδη τοπία, με τον Κόχυλα και τις γύρω περιοχές να αποτελούν σημαντικό βιότοπο για σπάνια και μεταναστευτικά είδη πτηνών. Ο συνδυασμός αυτός κάνει τη Σκύρο ιδανική για εξερεύνηση και δραστηριότητες στη φύση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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