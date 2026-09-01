Αστυπάλαια: Σεπτέμβριος στην «Πεταλούδα του Αιγαίου»
Αστυπάλαια: Σεπτέμβριος στην «Πεταλούδα του Αιγαίου»
Tο νησί των Δωδεκανήσων με τον έντονο κυκλαδίτικο χαρακτήρα, έχει αναπτύξει τη δική του, μοναδική ταυτότητα
Η Αστυπάλαια, ή Αστυπαλιά, όπως συχνά αποκαλείται στις ντοπιολαλιές του Αιγαίου, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νησιά του αρχιπελάγους. Το χαρακτηριστικό σχήμα της, που θυμίζει πεταλούδα, αλλά και το σκούρο χρώμα του εδάφους της αρκούν για να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών που θέλουν να ανακαλύψουν αυτό το πολύ ιδιαίτερο νησί του Αιγαίου.
Γεωγραφικά, η Αστυπάλαια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κράμα. Μια κατάλευκη Χώρα με άσπρα σπίτια και μπλε παντζούρια κυκλαδίτικου στυλ, αλλά και ένας αέρας Δωδεκανήσων δημιουργούν την ταυτότητα του νησιού, μια ταυτότητα που διαμορφώθηκε στην καρδιά του Αιγαίου, ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, εκτεθειμένη στους ισχυρούς βοριάδες του πελάγους.
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Γεωγραφικά, η Αστυπάλαια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κράμα. Μια κατάλευκη Χώρα με άσπρα σπίτια και μπλε παντζούρια κυκλαδίτικου στυλ, αλλά και ένας αέρας Δωδεκανήσων δημιουργούν την ταυτότητα του νησιού, μια ταυτότητα που διαμορφώθηκε στην καρδιά του Αιγαίου, ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, εκτεθειμένη στους ισχυρούς βοριάδες του πελάγους.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr
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