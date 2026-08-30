Ίος: Oι κορυφαίες δραστηριότητες για να εξερευνήσετε τη φυσική ομορφιά της

Απολαύστε τους ωραίους βυθούς της Ίου κάνοντας scuba diving και snorkeling. Περπατώντας, θα ανακαλύψετε την αυθεντική φύση, τα αξιοθέατα και τις, διάσημες ή πιο απόμερες, παραλίες της.

Καταδύσεις

Στο λιμάνι και, κυρίως, στον Μυλοπότα υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν τους υπέροχους βυθούς της Ίου κάνοντας scuba diving και snorkeling. Παρέχουν εξοπλισμό, σκάφος για να πάτε στα σημεία κατάδυσης και εκπαίδευση σε παιδιά και μεγάλους από πιστοποιημένους δύτες.

Ιδανικές τοποθεσίες:

Η παραλία Κουμπάρα με μέγιστο βάθος τα 6 μέτρα, η βραχονησίδα Διακοφτό στην περιοχή του Όρμου με μέγιστο βάθος 28 μέτρα, η παραλία του Βαλμά με αμμώδη βυθό και βράχια, το ακρωτήριο Φανάρι για έμπειρους δύτες, με μέγιστο βάθος 21 μέτρα και βραχώδη βυθό.

Περπάτημα

Το νησί της Ίου, παρότι μικρό, προσφέρει ενδιαφέρουσες εμπειρίες σε όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την αυθεντική του φύση περπατώντας. Υπάρχουν διάφορες διαδρομές, εύκολες, μέτριας δυσκολίας ή για έμπειρους πεζοπόρους, καθώς και εκείνες που είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Ίου έχει ξεχωρίσει ορισμένες περιπατητικές διαδρομές, ενώ υπάρχει και η Ios paths για όσους θέλουν ξεναγήσεις και οργανωμένες εμπειρίες.



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