Δεκαπενταύγουστος στη Μήλο: Απολαμβάνοντας τον γαστρονομικό πλούτο του νησιού
Δεκαπενταύγουστος στη Μήλο: Απολαμβάνοντας τον γαστρονομικό πλούτο του νησιού
Η μηλέικη κουζίνα είναι μια έκφραση της ταυτότητας του νησιού καθώς κάθε πιάτο κρύβει και μια ιστορία.
Η μηλέικη κουζίνα είναι μια έκφραση της ταυτότητας του νησιού. Κάθε πιάτο κρύβει και μια ιστορία. Κάθε γεύση και μια μνήμη από το χθες. Το ηφαιστειογενές έδαφος της Μήλου συνδυασμένο με την ιστορική διαδρομή και τις πολιτισμικές επιρροές της, έχει διαμορφώσει μια κουζίνα πλούσια σε γεύσεις και αρώματα, που αντανακλά την κουλτούρα των λαών που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον τόπο.
Κατά τη μακρά ιστορία της, η Μήλος πέρασε από την κυριαρχία των Ρωμαίων στους Βυζαντινούς, ακολούθησαν οι Ενετοί και έπειτα οι Τούρκοι, οι οποίοι όμως δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ στο νησί. Όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν το ισχυρό γαστρονομικό τους στίγμα στην τοπική κουζίνα της Μήλου. Για παράδειγμα, τα χειροποίητα ζυμαρικά όπως τα μάτσι (τα ζυμαρικά που συνήθως βράζουν με γάλα και αλάτι) και τα λαζάνια, η αλιάδα (σκορδαλιά που στη Μήλο φτιάχνεται με αλεύρι, γνωστή ως «αλευροσκορδαλιά»), και άλλα ντόπια εδέσματα, αποτελούν μέρος του μοναδικού γαστρονομικού αποτυπώματος των Ενετών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κατά τη μακρά ιστορία της, η Μήλος πέρασε από την κυριαρχία των Ρωμαίων στους Βυζαντινούς, ακολούθησαν οι Ενετοί και έπειτα οι Τούρκοι, οι οποίοι όμως δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ στο νησί. Όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν το ισχυρό γαστρονομικό τους στίγμα στην τοπική κουζίνα της Μήλου. Για παράδειγμα, τα χειροποίητα ζυμαρικά όπως τα μάτσι (τα ζυμαρικά που συνήθως βράζουν με γάλα και αλάτι) και τα λαζάνια, η αλιάδα (σκορδαλιά που στη Μήλο φτιάχνεται με αλεύρι, γνωστή ως «αλευροσκορδαλιά»), και άλλα ντόπια εδέσματα, αποτελούν μέρος του μοναδικού γαστρονομικού αποτυπώματος των Ενετών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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