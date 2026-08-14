«Μια αγκαλιά από χρώματα με άρωμα αλισφακιάς»: Η Σύμη της ηθοποιού Χριστίνας Αλεξανιάν
«Μια αγκαλιά από χρώματα με άρωμα αλισφακιάς»: Η Σύμη της ηθοποιού Χριστίνας Αλεξανιάν
Αυτές είναι οι δικές μου σημειώσεις για το Μαργαριτάρι του Αιγαίου.
Σύμη μου! Αυτές είναι οι δικές μου σημειώσεις για το Μαργαριτάρι του Αιγαίου.
Μπαίνοντας στο λιμάνι, μια αγκαλιά από χρώματα σε υποδέχεται με άρωμα αλισφακιάς. Σπίτια που απλώνονται στην πλαγιά ενώ το φως του ήλιου κάνει πιο φωτεινή την ώχρα και το μπλε.
Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Ξεχωρίζεις τα παράθυρα, τα μικρά μπαλκόνια, τα σκαλιά που ανεβαίνουν ψηλά.
Όσο το καράβι πλησιάζει, τόσο περισσότερο θέλεις να παρατηρήσεις τις λεπτομέρειες. Τα σπίτια, τις αυλές, τις βάρκες που περιμένουν στο λιμάνι, τους ανθρώπους στην προκυμαία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μπαίνοντας στο λιμάνι, μια αγκαλιά από χρώματα σε υποδέχεται με άρωμα αλισφακιάς. Σπίτια που απλώνονται στην πλαγιά ενώ το φως του ήλιου κάνει πιο φωτεινή την ώχρα και το μπλε.
Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Ξεχωρίζεις τα παράθυρα, τα μικρά μπαλκόνια, τα σκαλιά που ανεβαίνουν ψηλά.
Όσο το καράβι πλησιάζει, τόσο περισσότερο θέλεις να παρατηρήσεις τις λεπτομέρειες. Τα σπίτια, τις αυλές, τις βάρκες που περιμένουν στο λιμάνι, τους ανθρώπους στην προκυμαία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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