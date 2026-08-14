5 προορισμοί για διακοπές κοντά στην Αθήνα
5 προορισμοί για διακοπές κοντά στην Αθήνα
Αγαπημένοι προορισμοί κοντά στην Αθήνα για ήρεμες καλοκαιρινές αποδράσεις
Για όσους δεν θέλουν να ταξιδεύουν για ώρες με το καράβι ή το αυτοκίνητο και για όσους θέλουν πιο ήρεμες διακοπές υπάρχουν υπέροχοι κοντινοί προορισμοί στην πρωτεύουσα που εξασφαλίζουν υπέροχες χαλαρές βουτιές χωρίς ταλαιπωρία.
Ύδρα
Η Ύδρα και γενικότερα τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι κλασικές επιλογές για διακοπές κοντά στην πρωτεύουσα. Το ιδιαίτερο και βραχώδες τοπίο της δίνει την αίσθηση της απόλυτης χαλαρότητας καθώς εδώ δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο, δεν έχετε να επισκεφθείτε χωριά και οικισμούς και να κουβαλάτε το άγχος του «πρέπει να δω τι έχει το νησί». Το νησί έχει έναν οικισμό στο λιμάνι και παραλίες στις οποίες θα φτάσετε κυρίως με καραβάκι. Αν τώρα δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου υπάρχουν και τα βραχάκια ακριβώς μπροστά από την πόλη της Ύδρας που κάνουν εξαιρετική δουλειά καθώς και εκεί τα νερά είναι υπέροχα. Οι βόλτες στα στενά με τα επιβλητικά αρχοντόσπιτα θα γίνουν η αγαπημένη σας συνήθεια και οι κύριες στάσεις περιλαμβάνουν τις κατοικίες των Κουντουριωταίων, του Λαζάρου που δεσπόζει μέσα στην πόλη και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Γεωργίου στον λόφο πάνω από το λιμάνι καθώς και τα κανονιοστάσια και τη σχολή Εμποροπλοιάρχων που στεγάζεται στο Αρχοντικό του Αναστάσιου Τσαμαδού. Για το τέλειο ηλιοβασίλεμα και για μια όμορφη πεζοπορία θα ανεβείτε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
Πηγή: travel.gr
Ύδρα
Η Ύδρα και γενικότερα τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι κλασικές επιλογές για διακοπές κοντά στην πρωτεύουσα. Το ιδιαίτερο και βραχώδες τοπίο της δίνει την αίσθηση της απόλυτης χαλαρότητας καθώς εδώ δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο, δεν έχετε να επισκεφθείτε χωριά και οικισμούς και να κουβαλάτε το άγχος του «πρέπει να δω τι έχει το νησί». Το νησί έχει έναν οικισμό στο λιμάνι και παραλίες στις οποίες θα φτάσετε κυρίως με καραβάκι. Αν τώρα δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου υπάρχουν και τα βραχάκια ακριβώς μπροστά από την πόλη της Ύδρας που κάνουν εξαιρετική δουλειά καθώς και εκεί τα νερά είναι υπέροχα. Οι βόλτες στα στενά με τα επιβλητικά αρχοντόσπιτα θα γίνουν η αγαπημένη σας συνήθεια και οι κύριες στάσεις περιλαμβάνουν τις κατοικίες των Κουντουριωταίων, του Λαζάρου που δεσπόζει μέσα στην πόλη και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Γεωργίου στον λόφο πάνω από το λιμάνι καθώς και τα κανονιοστάσια και τη σχολή Εμποροπλοιάρχων που στεγάζεται στο Αρχοντικό του Αναστάσιου Τσαμαδού. Για το τέλειο ηλιοβασίλεμα και για μια όμορφη πεζοπορία θα ανεβείτε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
Πηγή: travel.gr
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