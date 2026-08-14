Beyond the Blue: Ανακαλύπτοντας την «άγνωστη» γοητεία της Κεντρικής Μακεδονίας πέρα από τα καθιερωμένα
Beyond the Blue: Ανακαλύπτοντας την «άγνωστη» γοητεία της Κεντρικής Μακεδονίας πέρα από τα καθιερωμένα
Γνωρίστε λίμνες, ποταμούς, καταρράκτες, ιαματικά λουτρά, υδροβιότοπους και θάλασσες της Κεντρικής Μακεδονίας.
Παραλίες με κρυστάλλινα, καταγάλανα ή γαλαζοπράσινα νερά, με άμμο, βότσαλα και βράχια. Λίμνες που καθρεφτίζουν τα σύννεφα του ουρανού και αγκαλιάζονται από την επιφάνεια της γης. Ποταμοί που πηγάζουν από τα ψηλά βουνά, διασχίζουν χαράδρες και κάμπους, δίνουν ζωή και χρώμα στο τοπίο και, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο της περιοχής, καταλήγουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Υδροβιότοποι που προστατεύουν σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Καταρράκτες που ρέουν ορμητικοί και εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους. Ιαματικά λουτρά και θερμές πηγές, που αποτελούν ακόμα μία προσφορά της φύσης στον άνθρωπο.
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