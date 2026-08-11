Δεκαπενταύγουστος με κατανυκτική ατμόσφαιρα σε νησιά και πόλεις της Ελλάδας
Δεκαπενταύγουστος με κατανυκτική ατμόσφαιρα σε νησιά και πόλεις της Ελλάδας
Από τη Μακεδονία ως την Αμοργό, ο Δεκαπενταύγουστος ενώνει νησιά και πόλεις σε μια κοινή γιορτή πίστης και παράδοσης
Στις 15 Αυγούστου η Ελλάδα φορά τα γιορτινά της. Από τα βουνά της Μακεδονίας ως τα νησιά του Αιγαίου, ο Δεκαπενταύγουστος, η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποτελεί την κορυφαία θρησκευτική στιγμή του καλοκαιριού.
Το λέμε «Πάσχα του καλοκαιριού» και όχι τυχαία. Σε κάθε γωνιά της χώρας, χιλιάδες πιστοί κατευθύνονται σε ιερά προσκυνήματα, ακολουθώντας διαδρομές που διατηρούνται από γενιά σε γενιά. Δεν είναι μόνο τελετή πίστης. Είναι εμπειρία συλλογικής μνήμης, όπου η παράδοση συναντά την κατάνυξη και η χαρά του πανηγυριού ζει δίπλα στην ιερότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
Το λέμε «Πάσχα του καλοκαιριού» και όχι τυχαία. Σε κάθε γωνιά της χώρας, χιλιάδες πιστοί κατευθύνονται σε ιερά προσκυνήματα, ακολουθώντας διαδρομές που διατηρούνται από γενιά σε γενιά. Δεν είναι μόνο τελετή πίστης. Είναι εμπειρία συλλογικής μνήμης, όπου η παράδοση συναντά την κατάνυξη και η χαρά του πανηγυριού ζει δίπλα στην ιερότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
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