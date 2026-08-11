Aνατολική Κρήτη: Παραθαλάσσιοι οικισμοί, εξωτικά φοινικοδάση και μινωικά ανάκτορα



Ταξιδεύουμε στην πιο ατμοσφαιρική γωνιά της Κρήτης, το Λασίθι. Γοητεία που μαγεύει και αύρα αυθεντική: ο τόπος αυτός ανασαίνει μέσα από τον ρυθμό της θάλασσας, τα χωριά, τα δάση με τις συστάδες φοινίκων και τα μνημεία που αφηγούνται ιστορίες χιλιάδων ετών.



Στον ανατολικότερο νομό της Κρήτης, ο επισκέπτης βρίσκει έναν συνδυασμό που δύσκολα συναντάται αλλού: τοπία που μοιάζουν εξωτικά, οικισμούς γεμάτους ζωή αλλά και τόπους σημαδεμένους από το πέρασμα της ιστορίας. Εκεί στέκει ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα του νομού, απλωμένος γύρω από τη θρυλική λίμνη Βουλισμένη. Τα κρυστάλλινα νερά της καθρεπτίζουν αποσπάσματα της ελληνικής μυθολογίας, ενώ τα διάσπαρτα αγάλματα, όπως το περίφημο «Αρπαγή της Ευρώπης», μεταφέρουν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στον χρόνο.



Κι ύστερα είναι η Σητεία με τον ζωντανό της παλμό, η πρόσχαρη Ιεράπετρα με την αυθεντικότητα της νότιας Κρήτης, η εξωτική νήσος Χρυσή με την κατάλευκη αμμουδιά, η πολύπαθη Σπιναλόγκα με την ξεχωριστή της σημασία. Όλα αυτά, μαζί με πολλά ακόμα καλά φυλαγμένα μυστικά, συγκροτούν τη διαλεχτή ταυτότητα του Λασιθίου.



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