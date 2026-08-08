Η Σαρδηνία πέρα από τη διεθνή φήμη και την κοσμοπολίτικη λάμψη
Η Σαρδηνία πέρα από τη διεθνή φήμη και την κοσμοπολίτικη λάμψη
Αυθεντικότητα, τοπία άγριας ομορφιάς, παραδόσεις αιώνων και απολαυστική γαστρονομία στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου.
Όταν τη δεκαετία του 1960 ο Karim Aga Khan IV ανακάλυψε τις ασύγκριτες παραλίες της Σαρδηνίας, μετέτρεψε με τη συνδρομή του Γάλλου αρχιτέκτονα Jacques Couelle, τα 20 χιλιόμετρα θεαματικής ακτογραμμής της Costa Smeralda σε παιδική χαρά εκατομμυριούχων.
Έκτοτε, η Montes de Mola των ντόπιων δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια, και η βόρεια ακτή του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Μεσογείου με την εντυπωσιακή μαρίνα του Porto Cervo και τα εξωπραγματικής πολυτέλειας γιοτ, τις fine dining επιλογές, τις μπουτίκ κορυφαίων οίκων μόδας στην Piazza Azzurra και τα κοσμικά πάρτυ, θα συναγωνίζονταν σε λάμψη και συγκέντρωση διασημοτήτων τη γαλλική Κυανή Ακτή.
Και ως τις μέρες μας, το αστραφτερό lifestyle και οι jet-set habitués που κατακλύζουν την περιοχή μεταξύ Golfo Pevero, Pantogia και Capriccioli, εξακολουθούν να δίνουν το στίγμα της Σαρδηνίας ως αγαπημένου προορισμού της παγκόσμιας ελίτ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Έκτοτε, η Montes de Mola των ντόπιων δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια, και η βόρεια ακτή του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Μεσογείου με την εντυπωσιακή μαρίνα του Porto Cervo και τα εξωπραγματικής πολυτέλειας γιοτ, τις fine dining επιλογές, τις μπουτίκ κορυφαίων οίκων μόδας στην Piazza Azzurra και τα κοσμικά πάρτυ, θα συναγωνίζονταν σε λάμψη και συγκέντρωση διασημοτήτων τη γαλλική Κυανή Ακτή.
Και ως τις μέρες μας, το αστραφτερό lifestyle και οι jet-set habitués που κατακλύζουν την περιοχή μεταξύ Golfo Pevero, Pantogia και Capriccioli, εξακολουθούν να δίνουν το στίγμα της Σαρδηνίας ως αγαπημένου προορισμού της παγκόσμιας ελίτ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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