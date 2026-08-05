Καστός, Μεγανήσι, Κάλαμος: Ταξίδι στα καταπράσινα νησιά κοντά στη Λευκάδα

Το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός είναι υπέροχοι μικροί, καταπράσινοι παράδεισοι κοντά στη Λευκάδα. Ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά, καΐκια: τα συμπλέγματα από νησάκια και νησίδες στα νοτιοανατολικά της Λευκάδας είναι ο λόγος που κάθε είδους πλωτά μέσα, κατακλύζουν την περιοχή κάθε καλοκαίρι με ορμητήριο το Νυδρί, ή τις απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.Πετώντας κάποια στιγμή με ένα από τα υπερελαφρά αεροπλάνα της αερολέσχης Λευκάδας, είχα το προνόμιο να αντικρίσω από ψηλά τον «χάρτη», με τα δασωμένα νησάκια των Τηλεβοϊδών και των Πριγκηποννήσων, με τα ιστιοπλοϊκά να ασπρίζουν και να στολίζουν τη θάλασσα του Ιονίου. Το μεγαλύτερο από όλα είναι το Μεγανήσι. Άλλοι καιροί τότε. Το νησάκι ήταν ένας αυθεντικός παράδεισος για όσους ήθελαν να ξαναζήσουν στην παλιά καλή Ελλάδα, με τα ταβερνάκια -όπου οι ψαράδες έφερναν κάθε μέρα τα καλούδια τους-, τα ταπεινά ενοικιαζόμενα δωμάτια, τις παρθένες παραλίες και τα λιμανάκια που δεν βούλιαζαν από δεμένα σκάφη και θαλαμηγούς, αλλά είχαν δεμένες βάρκες και τα ιστιοπλοϊκά που κατέπλεαν από το Νυδρί.