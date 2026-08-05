Ανακαλύπτοντας την πιο γαλήνια πλευρά της Σαντορίνης, με θέα το απέραντο Αιγαίο
Ανακαλύπτοντας την πιο γαλήνια πλευρά της Σαντορίνης, με θέα το απέραντο Αιγαίο
Σε πολύ μικρή απόσταση από τα Φηρά, το desiterra 5 Resort & Spa* αποκαλύπτει μια διαφορετική εμπειρία διαμονής στη Σαντορίνη.
Η πρώτη εικόνα είναι συνήθως εκείνη της καλντέρας: οι απότομοι ηφαιστειακοί βράχοι που βυθίζονται στο βαθύ μπλε της θάλασσας, τα λευκά σπίτια που μοιάζουν να ισορροπούν στην άκρη του γκρεμού. Ύστερα έρχονται τα καλύτερα, οι γαλάζιοι τρούλοι στα παλιά ξωκλήσια, τα στενά σοκάκια και οι μικρές αυλές που μοσχοβολούν νυχτολούλουδο. Γιατί Σαντορίνη δεν είναι μόνο η καλντέρα της: είναι οι παραλίες με τη μαύρη, την λευκή και την κόκκινη άμμο. Οι αμπελώνες που απλώνονται χαμηλά πάνω στην άνυδρη γη. Τα παλιά καπετανόσπιτα και τα χωριά που διατηρούν ακόμη την αυθεντικότητά τους, η υπέροχη γαστρονομία, το εξαιρετικό κρασί, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, με τα μοναδικά ευρήματα του Κυκλαδίτικου πολιτισμού, και ένα από τα κορυφαία της η «κόρη της Θήρας».
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