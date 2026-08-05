Στοκχόλμη: Καλοκαιρινό city break στην πρωτεύουσα της Σουηδίας
Στοκχόλμη: Καλοκαιρινό city break στην πρωτεύουσα της Σουηδίας
Καλοκαιρινή εξόρμηση σε μία από τις πιο καθαρές πρωτεύουσες του κόσμου, γνωριμία με τα μουσεία και τα αξιοθέατά της.
Πλησίαζε η ώρα της προσγείωσης και από το παράθυρο του αεροπλάνου παρατηρούσαμε τη γη που απλωνόταν ανάμεσα στη θάλασσα. Για λίγο σαστίσαμε: είναι διαφορετική η εικόνα της Στοκχόλμης στον χάρτη και διαφορετική όταν την παρατηρείς από ψηλά. Αρχίσαμε να μετράμε τα 14 νησιά επάνω στα οποία είναι χτισμένη η σουηδική πρωτεύουσα, στο σημείο όπου η λίμνη Μέλαρεν συναντά τη Βαλτική Θάλασσα, και φέραμε στον νου μας τον τίτλο που της έχει δοθεί επάξια, εκείνον της «Βενετίας του Βορρά».
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