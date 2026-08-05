Οι ωραιότερες παραλίες στη Θάσο: Πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, διάφανα νερά
Οι ωραιότερες παραλίες στη Θάσο: Πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, διάφανα νερά
Στο βόρειο Αιγαίο, ένα νησί καλυμμένο με πεύκα, άμμο και τιρκουάζ νερά έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο, καλοκαιρινό προορισμό.
Απέναντι από την Καβάλα, ένα καταπράσινο νησί αποτελεί λατρεμένο προορισμό για τους κατοίκους της βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι το έχουν αναγάγει σε σταθερό προορισμό όχι μόνο για τις διακοπές του καλοκαιριού αλλά και για πιο σύντομες αποδράσεις, μόλις ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο ζεστός.
Τι είναι αυτό που κάνει τη Θάσο τόσο ξεχωριστή; Είναι σίγουρα η σύνδεσή της με τη μυθολογία, αλλά και η εξέχουσα αρχαιολογική σημασία της: στο νησί λειτουργούσε αρχαίο λατομείο μαρμάρου, κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Είναι και η θαυμάσια φύση που ξεπροβάλλει σε κάθε γωνιά. Ψηλά πεύκα και όμορφες ελιές φτάνουν συχνά μέχρι και τη θάλασσα.
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Τι είναι αυτό που κάνει τη Θάσο τόσο ξεχωριστή; Είναι σίγουρα η σύνδεσή της με τη μυθολογία, αλλά και η εξέχουσα αρχαιολογική σημασία της: στο νησί λειτουργούσε αρχαίο λατομείο μαρμάρου, κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Είναι και η θαυμάσια φύση που ξεπροβάλλει σε κάθε γωνιά. Ψηλά πεύκα και όμορφες ελιές φτάνουν συχνά μέχρι και τη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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