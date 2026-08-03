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Η Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου ενώνει 14 ελληνικούς προορισμούς
TRAVEL.GR

Η Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου ενώνει 14 ελληνικούς προορισμούς


Ένα νέο δίκτυο πόλεων απλώνεται από Σαμοθράκη και Καβάλα έως Κόρινθο, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Επτάνησα.

Η Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου ενώνει 14 ελληνικούς προορισμούς

Μια εκτεταμένη πολιτιστική και προσκυνηματική διαδρομή σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε 14 ελληνικούς δήμους, συνδέοντας αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά λιμάνια, πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς που σχετίζονται με το οδοιπορικό και την παράδοση του Αποστόλου Παύλου.

Το νέο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «Διαδρομή του Αποστόλου Παύλου» συγκροτείται με έδρα την Κόρινθο και τη συμμετοχή των Δήμων Κορινθίων, Βέροιας, Κω, Καβάλας, Οινουσσών, Σαμοθράκης, Αμφίπολης, Ανατολικής Σάμου, Αργοστολίου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Πρέβεζας, Φαιστού και Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής ταξιδιωτικής ταυτότητας, η οποία θα συνδυάζει τον θρησκευτικό τουρισμό με την αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και τη γνωριμία με λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

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