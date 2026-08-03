«Ένας τόπος με ψυχή»: Ο Λαύκος Πηλίου του ηθοποιού Μιχάλη Μητρούση
«Ένας τόπος με ψυχή»: Ο Λαύκος Πηλίου του ηθοποιού Μιχάλη Μητρούση
Μία επίσκεψή μου στο αγαπημένο μου Πήλιο με έφερε κοντά στη φύση και στον Λαύκο, όπου τελικά αποφάσισα να μείνω.
Μία επίσκεψή μου στο όρος των Κενταύρων, το Πήλιο, το αγαπημένο μου αυτό βουνό, με έφερε πολύ κοντά στη φύση και στο χωριό του Λαύκου. Έψαξα και άλλα χωριά, όμως τελικά ο Λαύκος ήταν το χωριό στο οποίο αποφάσισα να μείνω. Αγόρασα ένα σπίτι και, μετά από πολύ κόπο, το έφτιαξα. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το τελειώσω και, για μένα, αποτελεί έναν σταθμό στη ζωή μου. Γύρω γύρω έχει πολύ ωραίες παραλίες. Σας παραθέτω το ιστορικό του Λαύκου, για να διαπιστώσετε κι εσείς την ομορφιά και τη γοητεία που έχει αυτό το βουνό.
Ο Λαύκος, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Νοτίου Πηλίου, απλώνεται σε υψόμετρο περίπου 350 μέτρων, σε μια προνομιακή θέση, όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ματιά χάνεται στον Παγασητικό. Η ταυτότητα του χωριού συνδέεται με πολλές παραδόσεις. Άλλοι αποδίδουν την ονομασία του στον πρώτο οικιστή, τον Λάσκο, άλλοι στις λεύκες που αφθονούσαν στην περιοχή, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι σχετίζεται με τη λέξη «γλαυκός», δηλαδή το ανοιχτό, φωτεινό γαλάζιο, λόγω της καθαρής θέας προς τον ορίζοντα. Όποια κι αν είναι η ακριβής προέλευση, ο Λαύκος παραμένει ένας τόπος με αυθεντική φυσιογνωμία, όπου η ιστορία, η φύση και η ανθρώπινη απλότητα συνυπάρχουν αρμονικά.
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