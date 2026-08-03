4 μοναστήρια στην Ελλάδα κρεμασμένα στα βράχια

Το ελληνικό ανάγλυφο δεν αποτελείται μόνο από παραλίες, ακροθαλασσιές και γιαλούς. Σε πολλά σημεία, αλλάζει και γίνεται απότομο, βραχώδες και άγονο. Τα σημεία αυτά πάντα κέντριζαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον και γρήγορα μετατρέπονταν σε τόπους θρησκευτικής λατρείας με τεράστιο ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Διασκορπισμένα σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, τα σφηνωμένα σε σπηλιές και βράχια μοναστήρια ποτέ δεν έπαψαν να τραβούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και τουριστών που θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική Ελλάδα.Παρακάτω ακολουθούν 4 γνωστά μοναστήρια στην Ελλάδα -πλην των Μετεώρων- που κρέμονται κυριολεκτικά πάνω στα βράχια και μια επίσκεψη αξίζει όσο τίποτα άλλο.Μονή Κηπίνας, ΉπειροςΧωμένη στο άνοιγμα ενός πανύψηλου βράχου, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα Ιωάννινα και μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κηπίνα Τζουμέρκων είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια στην Ελλάδα.Αν και το εσωτερικό της μικρής μονής δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο περιμένετε, μόνο το γεγονός ότι χρειάζεται να ανεβείτε μια ανηφόρα κάθετα σε έναν απότομο βράχο και να διασχίσετε μια μικρή ξύλινη κρεμαστή γέφυρα πάνω από το απόλυτο κενό, σίγουρα κάνει την επίσκεψη στη μονή κάτι περισσότερο από συναρπαστική.Σύμφωνα με τις διαθέσιμες ιστορικές πληροφορίες, η Μονή θεμελιώθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα (το 1212) από μοναχούς που είχαν εγκαταλείψει ένα γειτονικό μοναστήρι στην Βύλιζα. Έκτοτε και για αιώνες, η μονή άλλαζε κτήτορες και το μοναστήρι παρέμεινε ανέπαφο παρά τις συνεχείς αλλαγές που σημειώνονταν στην περιοχή. Σήμερα, μπορείτε να εξερευνήσετε το σπήλαιο πίσω από το καθολικό της Μονής Κηπίνας. Πίσω από ένα ντουλάπι, κρύβεται η είσοδος για το σκοτεινό σπήλαιο. Σημειώστε ότι, καθώς η μονή δεν λειτουργεί πλέον ως χώρος λατρείας, το κλειδί για την είσοδο πρέπει να ζητηθεί από το καφενείο του χωριού, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ανακαλύψουν αυτό το μοναδικό σημείο.