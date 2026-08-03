2 ακίνητα προς πώληση σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο
2 ακίνητα προς πώληση σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο
Επενδυτικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν κατοικία στο Ιόνιο.
Οι νησιωτικοί προορισμοί του Ιονίου συγκαταλέγονται στους πιο ελκυστικούς και διαχρονικά δημοφιλείς της Ελλάδας, συνδυάζοντας μοναδική φυσική ομορφιά, υψηλή ποιότητα ζωής και σημαντικές επενδυτικές προοπτικές. Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού, η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα και η διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα των νησιών διαμορφώνουν ένα ξεχωριστό επενδυτικό τοπίο.
Πρόκειται για προορισμούς όπου το καταπράσινο τοπίο συναντά τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχει με τις σύγχρονες υποδομές και η ηρεμία συνδυάζεται με όλες τις επιθυμητές ανέσεις. Αποτελούν ιδανικές επενδυτικές επιλογές, προσφέροντας διαχρονική αξία και εξαιρετικές δυνατότητες αξιοποίησης.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα ακίνητο 450 τ.μ. στην Κέρκυρα και ένα συγκρότημα 3.623,56 τ.μ. στη Ζάκυνθο που αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε νησιά του Ιονίου με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πρόκειται για προορισμούς όπου το καταπράσινο τοπίο συναντά τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχει με τις σύγχρονες υποδομές και η ηρεμία συνδυάζεται με όλες τις επιθυμητές ανέσεις. Αποτελούν ιδανικές επενδυτικές επιλογές, προσφέροντας διαχρονική αξία και εξαιρετικές δυνατότητες αξιοποίησης.
Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει ένα ακίνητο 450 τ.μ. στην Κέρκυρα και ένα συγκρότημα 3.623,56 τ.μ. στη Ζάκυνθο που αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους επιθυμούν να ζήσουν ή να επενδύσουν σε νησιά του Ιονίου με αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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