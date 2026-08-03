Μονοήμερη απόδραση στο Κιάτο, χωρίς το άγχος και την ταλαιπωρία της κίνησης
Μονοήμερη απόδραση στο Κιάτο, χωρίς το άγχος και την ταλαιπωρία της κίνησης
Καλοκαιρινή εκδρομή για κολύμπι, βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο και ενατένιση των πλεούμενων στη μαρίνα.
Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του τον ήλιο και αυτός φωτίζει τη θάλασσα και τις ακτές της. Φέρνει μαζί του τα τζιτζίκια κι αυτά τραγουδούν με τον γνώριμο τρόπο τους. Τα ακούμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, κατά τις καλοκαιρινές αποδράσεις, όταν βρισκόμαστε μακριά από το κλεινόν άστυ. Το τραγούδι τους συνοδεύει το βάδισμά μας προς την παραλία, την απογευματινή βόλτα πλάι στο ήρεμο κύμα της θάλασσας, την ενατένιση του ηλιοβασιλέματος. Είναι ο γνώριμος ήχος που αναδύεται μέσα από τη φύση μόλις φτάνουμε στον προορισμό μας. Αυτή τη φορά, στο Κιάτο Κορινθίας.
Η κοντινή του απόσταση από την Αθήνα το καθιστά ιδανικό προορισμό για κάθε απόδραση, από μονοήμερη εξόρμηση έως πολυήμερες διακοπές, ακόμα και εάν αυτή αποφασιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ως ανάγκη για μια ανάσα δροσιάς εκεί όπου η ζωή ακολουθεί μια πιο ήρεμη και απολαυστική καθημερινότητα, με θέα το μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Το Κιάτο είναι έμπλεο αυτών των εικόνων, ενώ εξίσου όμορφη, μέσα στη φύση, είναι και η διαδρομή που ακολουθούμε για να φτάσουμε εκεί.
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