Ταξίδι στη Νίκαια: Μια πόλη λουσμένη στο φως
Ταξίδι στη Νίκαια: Μια πόλη λουσμένη στο φως
Από την Promenade des Anglais μέχρι τα μνημεία της UNESCO, γοητεύει με την ιστορία και την αυθεντική art de vivre.
Το πρώτο που γοητεύει έναν επισκέπτη που ταξιδεύει στη Νίκαια της Κυανής Ακτής είναι το φως. Ένα μοναδικό φως που ενέπνευσε ζωγράφους, ποιητές και συγγραφείς και συνεχίζει να χαρίζει στην πόλη μια λάμψη που δύσκολα συναντάς αλλού. Χαϊδεύει τα ιστορικά κτίρια, ξεχύνεται στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και σκεπάζει τη βοτσαλωτή ακτή που, σαν δαντέλα, στολίζει τη θρυλική Promenade des Anglais.
Μπροστά της απλώνεται η Μεσόγειος που από το πρώτο φως της ημέρας έως τη δύση του ηλίου αλλάζει αδιάκοπα αποχρώσεις, από το τιρκουάζ, στο σμαραγδί μέχρι το βαθύ μπλε του κοβαλτίου. Η θάλασσα μετατρέπεται σε έναν καμβά που δε μένει ποτέ ο ίδιος, εκπλήσσοντας με τις αποχρώσεις του τον ταξιδιώτη. Η Νίκαια δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει με τη χλιδή ή την πολυτέλεια. Σε κερδίζει με την έμφυτη κομψότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Μπροστά της απλώνεται η Μεσόγειος που από το πρώτο φως της ημέρας έως τη δύση του ηλίου αλλάζει αδιάκοπα αποχρώσεις, από το τιρκουάζ, στο σμαραγδί μέχρι το βαθύ μπλε του κοβαλτίου. Η θάλασσα μετατρέπεται σε έναν καμβά που δε μένει ποτέ ο ίδιος, εκπλήσσοντας με τις αποχρώσεις του τον ταξιδιώτη. Η Νίκαια δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει με τη χλιδή ή την πολυτέλεια. Σε κερδίζει με την έμφυτη κομψότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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