Παράδοση και τεχνολογία συναντιούνται στα Ανώγεια για να αποκαλύψουν μια διαφορετική Κρήτη

Επανεκκίνηση της υφαντικής στα Ανώγεια μέσα από τη συνύφανση με τη σύγχρονη τέχνη και δημιουργία στην πολιτιστική παραγωγή Περαμάτισμα, 2024, στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός. Εικονικό Μουσείο Άδρακτος

To Αργαστήρι τους μάς ξεναγεί στην παράδοση και τον πολιτισμό της με εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και VR. Πρόσφατα παρουσίασε το πρώτο διαδικτυακό ημερολόγιο δράσεων του νησιού, ενώ ετοιμάζεται για δύο νέες εκδηλώσεις με την ΕΛΣ (18 και 19/08).

Κρήτη δεν είναι μόνο οι θάλασσές της, η γαστρονομία και η μουσική της. Είναι όλα αυτά και πολλά ακόμα, λιγότερο γνωστά, που ενώ πατούν στην παράδοση, στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον και κάνουν θαύματα: όπως το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που, όταν δεν παρατηρεί αστέρια, διοργανώνει βραδιές που συνδυάζουν την επιστήμη με τις τέχνες. Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού, το πρώτο ημερολόγιο δράσεων του νησιού, η Cretafest, παρουσιάζει στους επισκέπτες και στους κατοίκους του ό,τι συμβαίνει καθημερινά, σε κάθε τομέα, από τον βυθό του κρητικού πελάγους μέχρι τις κορυφές του Ψηλορείτη και τα βάθη του έναστρου ουρανού. Πίσω από αυτήν υπάρχει η ιστορία της ΚοινΣΕπ Αργαστήρι, μιας ομάδας νέων ανθρώπων που έχει επιλέξει να ζει και να εργάζεται στα Ανώγεια. Μας την αφηγείται ένας από τους ιδρυτές της, ο Γιώργης Καλομοίρης.



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