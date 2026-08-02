Οι ωραιότερες παραλίες στην Άνδρο

Ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά της Ελλάδας, η πανέμορφη Άνδρος, δεν διαθέτει μόνο κοσμοπολίτικο εκτόπισμα, υπέροχα αρχοντικά που διατηρούν ζωντανό τον αέρα μίας άλλη εποχής, αλλά και μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γκαλερί.

Στο νησί του Αιγαίου με τα πολλά πρόσωπα και την πλούσια γαστρονομική παράδοση, θα κολυμπήσετε σε κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά, θα ξαπλώσετε σε ζεστά, λεία βότσαλα ή σε ακτές στρωμένες με μαλακή, χρυσή άμμο και θα θαυμάσετε την απεραντοσύνη της θάλασσας, σε μερικές από τις ωραιότερες παραλίες ολόκληρων των Κυκλάδων.

Κοντά στο Γαύριο και Βορειοδυτικά

Άγιος Πέτρος

Μόλις 2 χλμ. από το Γαύριο, μεγάλη σε μήκος παραλία με λεπτόκοκκη ξανθιά άμμο, beach bar και ταβέρνες. Είναι οργανωμένη σε μεγάλο τμήμα της, αλλά εκτεθειμένη στους ανέμους. Προσφέρει θέα στα Γαυριονήσια. Βρίσκεται επάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από το Γαύριο προς Μπατσί.



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