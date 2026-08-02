Oι κορυφαίες δραστηριότητες στη Νάξο

Ένα νησί με τέτοιο μέγεθος ακτών και άλλων πηγών φυσικής ομορφίας είναι δεδομένο πως προσφέρεται για αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες. Ακολουθούν οι κορυφαίες εξ αυτών:

Surfing-Windsurfing

Πολλές παραλίες στην δυτική και νοτιοδυτική ακτή της Νάξου προσφέρονται για windsurfing. Ιδανικές είναι η Αγιασσός, ο Αμμίτης και η παραλία του Αη Γιώργη -η λιμνοθάλασσά του μάλιστα είναι αγαπημένη των σέρφερ κάθε επιπέδου και καλή επιλογή για εκείνους που τους αρέσει το freestyle.

Οι ύφαλοι Κλεφτονήσια και η βραχονησίδα Μαντώ μπροστά από τις αμμουδιές δημιουργούν ένα είδος λίμνης κατάλληλης για surfing. To τμήμα μέχρι τον κάβο Μουγκρί έχει ωραίο -έως και πολύ- κύμα.

Υπάρχουν οργανωμένα αθλητικά κέντρα στον Άη Γιώργη, στην Πλάκα και στη Μικρή Βίγλα.

Kαταδύσεις

Γύρω από το νησί υπάρχουν μοναδικά υποβρύχια οικοσυστήματα με τεράστια εναλλαγή βυθού. Πολύ κοντά στις ακτές της Νάξου βρίσκονται βυθισμένα πλοία και αεροπλάνα.

Ξεχωρίζει το ναυάγιο του Βρετανικού μαχητικού-βομβαρδιστικού αεροσκάφος Βeaufighter, στα 34 μέτρα βάθος, έξω από το ακρωτήριο Κουρούπα. Καταρρίφθηκε τον Οκτώβριο του 1943.



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