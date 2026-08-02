Αύγουστος στην Ελλάδα: 9 ποτάμια για δροσερές βουτιές

Όσοι αφήνουν τα νησιά στην άκρη και αναζητούν πιο δροσερούς προορισμούς με έντονα τα χρώματα της φύσης, δεν στερούνται τις βουτιές ούτε την επαφή με το νερό. Μπορεί να μην έχουν beach bars και palomas (το νέο cocktail trend) στο χέρι, έχουν όμως μοναδική φύση, κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά και σίγουρα περισσότερη ησυχία. Πού βουτάμε στην ηπειρωτική Ελλάδα λοιπόν;

Αχελώος

Από τις πιο γνωστές ποταμίσιες παραλίες είναι αυτή στις όχθες του Αχελώου. Ανάμεσα στις πλαγιές των Τζουμέρκων, σε μια πραγματικά υπέροχη φύση, κυλά το γάργαρο νερό του ποταμού που περνά από τους νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Υπάρχουν πολλά σημεία για βουτιές στη διαδρομή του, με πιο γνωστά εκείνα στην Κοιλάδα του Αχελώου και στη συρματογέφυρα της Γλύστρας κοντά στο Γκολφάρι. Στη δεύτερη επιλογή μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το μπάνιο με ψάρεμα, λασπόλουτρα ή και φυσικό υδρομασάζ σε συγκεκριμένα σημεία.

Αώος

Άλλο ένα υπέροχο ποτάμι για βουτιές είναι ο Αώος. Δεν ξεχωρίζει μόνο για τα γάργαρα νερά του και την καταπράσινη διαδρομή του, αλλά και για τα πολλά όμορφα σημεία που προσφέρονται για κολύμπι. Το πιο διάσημο είναι στο γεφύρι της Κόνιτσας, κάτω από τα πλατάνια, στην αρχή του φαραγγιού. Εξίσου γνωστό σημείο είναι το γεφύρι της Βωβούσας, με το πράσινο να αγκαλιάζει το τοπίο, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκονται κι άλλα φυσικά «πλατώματα» για μπάνιο. Εκτός οικισμών, όμορφη επιλογή είναι η γέφυρα στο Μπουραζάνι, αλλά και η παλιά γκρεμισμένη γέφυρα στο δρόμο προς τη Μολυβδοσκέπαστη. Ωραία σημεία θα βρείτε επίσης κοντά στη γέφυρα του Αώου, κάτω από το Βρυσοχώρι.



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