Θάλασσα και βουνό: Οδική απόδραση στη Ναύπακτο που τα έχει όλα
Θάλασσα και βουνό: Οδική απόδραση στη Ναύπακτο που τα έχει όλα
Ένας προορισμός που συνδυάζει δύο διαφορετικές εκδοχές του καλοκαιριού, μόλις 2μιση ώρες από την Αθήνα.
Ολοζώντανη, φιλική για τον ταξιδιώτη, γεμάτη σπουδαία ιστορία, με το επιβλητικό φρούριο που την αγκαλιάζει από ψηλά και το Ενετικό λιμάνι που λειτουργεί σαν φυσική σκηνή της καθημερινότητάς της, η Ναύπακτος είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, αρκετά κοντινός για ένα αυθόρμητο Σαββατοκύριακο, αλλά την ίδια στιγμή και αρκετά πλούσιος για να γεμίσει ακόμα περισσότερες ημέρες.
Θάλασσα, πολιτιστική κληρονομιά, όμορφα καφέ, παραδοσιακές ταβέρνες και παραλίες με πεντακάθαρα νερά κάνουν τη γοητευτική Ναύπακτο ιδανικό προορισμό για ένα αξέχαστο road trip. Είναι ένας τόπος που προσφέρεται για μοναδικές βόλτες στο λιμάνι, υπό τον ίσκιο του κάστρου, για διαδρομές στις παραλίες του Κορινθιακού, στο Μοναστηράκι και στα Τριζόνια, αλλά και για εξορμήσεις στην ορεινή πλευρά της Ναυπακτίας, η οποία αποκαλύπτει τα μυστικά της όταν υπάρχει χρόνος και άνεση για εξερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα