Τα spa της ελληνικής φύσης: Παραλίες με ιαματικά νερά στην Ελλάδα για αναζωογονητικές βουτιές
TRAVEL.GR

Τα spa της ελληνικής φύσης: Παραλίες με ιαματικά νερά στην Ελλάδα για αναζωογονητικές βουτιές

Στην Ελλάδα βρίσκουμε ιαματικές πηγές σε πολλά μέρη, με αρκετές να προσφέρονται ελεύθερα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές ευεξίας

Τα spa της ελληνικής φύσης: Παραλίες με ιαματικά νερά στην Ελλάδα για αναζωογονητικές βουτιές
UPD:
Από τη βόρεια Ελλάδα μέχρι τα Δωδεκάνησα, οι πηγές είναι πολλές και προσφέρουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Καυτές φυσαλίδες αναβλύζουν μέσα από τη θάλασσα και νερά κυλούν από τα βράχια, κουβαλώντας ευεργετικά συστατικά που κάνουν το μπάνιο μια ξεχωριστή εμπειρία. Εδώ συγκεντρώσαμε μερικές από τις παραλίες με πηγές που χαρίζουν απλόχερα τα ιαματικά τους νερά.

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