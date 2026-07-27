Τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου η εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό
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Τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου η εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό

Αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολυμπίων Θεών.

Τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου η εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό

Σημαντική διεθνής επιτυχία για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την «Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου, στην πόλη Busan της Νότιας Κορέας. Η μυθικό βουνό τοποθετείται πλέον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της Ανθρωπότητας.

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