Μονοήμερη απόδραση στους Αγίους Θεοδώρους - Αποφεύγοντας κίνηση και μποτιλιάρισμα
Μονοήμερη απόδραση στους Αγίους Θεοδώρους - Αποφεύγοντας κίνηση και μποτιλιάρισμα
Καλοκαιρινή εκδρομή για κολύμπι, περίπατο στον παραλιακό πεζόδρομο και ατένιση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό.
UPD:
Μια απόδραση είναι κάθε φορά καλοδεχούμενη, όταν μάλιστα ο προορισμός βρίσκεται σε κοντινή απόσταση γίνεται όλο και πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί. Ο χάρτης γίνεται ο οδηγός σας για την εύρεση κοντινού προορισμού όπου το μπλε της θάλασσας και το πράσινο της φύσης δένουν αρμονικά μεταξύ τους και συνάδουν με την παροχή βασικών ανέσεων όπως ένας καφές μετά τη βουτιά στη θάλασσα, ένα δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα, μία βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο και ένα αξιοθέατο, ό,τι και εάν είναι αυτό.
Οι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας απαντούν σε αυτές τις προδιαγραφές και αποτελούν ιδεατό προορισμό για μία μονοήμερη απόδραση ακόμα και εάν αυτή αποφασιστεί κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και γίνει είτε κατά μόνας είτε με παρέα. Η μετακίνηση διαρκεί μόλις 50 λεπτά και είναι εύκολη και ξεκούραστη χάρη στα πυκνά δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου που προσφέρονται από την Hellenic Train και, σε ευρύτερο επίπεδο, συνδέουν πόλεις και προορισμούς με έναν άνετο και βιώσιμο τρόπο μετακίνησης. Μεταξύ των στάσεων που κάνουν είναι και οι άκρως καλοκαιρινοί Άγιοι Θεόδωροι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας απαντούν σε αυτές τις προδιαγραφές και αποτελούν ιδεατό προορισμό για μία μονοήμερη απόδραση ακόμα και εάν αυτή αποφασιστεί κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και γίνει είτε κατά μόνας είτε με παρέα. Η μετακίνηση διαρκεί μόλις 50 λεπτά και είναι εύκολη και ξεκούραστη χάρη στα πυκνά δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου που προσφέρονται από την Hellenic Train και, σε ευρύτερο επίπεδο, συνδέουν πόλεις και προορισμούς με έναν άνετο και βιώσιμο τρόπο μετακίνησης. Μεταξύ των στάσεων που κάνουν είναι και οι άκρως καλοκαιρινοί Άγιοι Θεόδωροι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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