Διακοπές σε 5 δροσερούς προορισμούς της Ελλάδας, με έντονα τα χρώματα της Φύσης
Διακοπές σε 5 δροσερούς προορισμούς της Ελλάδας, με έντονα τα χρώματα της Φύσης
Προορισμοί ιδανικοί για διακοπές, για τους λάτρεις της Φύσης και της παράδοσης
UPD:
Αν αναζητάτε μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, μακριά από πολυσύχναστους προορισμούς, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που προσφέρουν αληθινή ηρεμία. Στους παρακάτω πέντε προορισμούς, η αυθεντικότητα και η δροσιά κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα καταφύγιο για όσους επιθυμούν να βρουν πραγματική γαλήνη. Προσφέρουν απλόχερα τη μαγεία της φύσης σε κάθε γωνιά τους.
Ευρυτανία
Το υψόμετρο και τα πυκνά ελατοδάση της Ευρυτανίας χαρίζουν δροσερές θερμοκρασίες που κάνουν τη ζέστη του καλοκαιριού να μοιάζει μακρινή. Από την πόλη του Καρπενησίου ως το Μεγάλο Χωριό, δεν λείπουν οι επιλογές για ξέγνοιαστες διακοπές. Ανάμεσα στα πιο γοητευτικά χωριά είναι οι Κορυσχάδες, χτισμένοι εξ ολοκλήρου με πέτρα, και το μικροσκοπικό Βούτυρο, τυλιγμένο από ελατοσκέπαστες πλαγιές, ιδανικό για να αποκοπείτε από κάθε φασαρία. Μια στάση που αξίζει είναι στην πέτρινη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, χτισμένη το 1926, όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε στα παγκάκια και να αγναντέψετε τις πλαγιές της Χελιδώνας. Για τους πιο δραστήριους, η πεζοπορία ως το γειτονικό χωριό Νόστιμο, μέσα από δασικό δρόμο που διασχίζει πυκνό ελατοδάσος, είναι μια εμπειρία που αποτυπώνεται στη μνήμη.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Ευρυτανία
Το υψόμετρο και τα πυκνά ελατοδάση της Ευρυτανίας χαρίζουν δροσερές θερμοκρασίες που κάνουν τη ζέστη του καλοκαιριού να μοιάζει μακρινή. Από την πόλη του Καρπενησίου ως το Μεγάλο Χωριό, δεν λείπουν οι επιλογές για ξέγνοιαστες διακοπές. Ανάμεσα στα πιο γοητευτικά χωριά είναι οι Κορυσχάδες, χτισμένοι εξ ολοκλήρου με πέτρα, και το μικροσκοπικό Βούτυρο, τυλιγμένο από ελατοσκέπαστες πλαγιές, ιδανικό για να αποκοπείτε από κάθε φασαρία. Μια στάση που αξίζει είναι στην πέτρινη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, χτισμένη το 1926, όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε στα παγκάκια και να αγναντέψετε τις πλαγιές της Χελιδώνας. Για τους πιο δραστήριους, η πεζοπορία ως το γειτονικό χωριό Νόστιμο, μέσα από δασικό δρόμο που διασχίζει πυκνό ελατοδάσος, είναι μια εμπειρία που αποτυπώνεται στη μνήμη.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
UPD:
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