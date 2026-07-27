12 αναζωογονητικές βουτιές στην Κάρπαθο
12 αναζωογονητικές βουτιές στην Κάρπαθο
Οι αγαπημένες μας παραλίες της Καρπάθου, βοτσαλωτές με διάφανα νερά ή αμμουδερές και γαλαζοπράσινες.
Το μοναδικό ανάγλυφο της Καρπάθου, τα τοπία, οι παραδόσεις, οι γραφικοί οικισμοί και οι άνθρωποί της την καθιστούν έναν υπέροχο τόπο διακοπών. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και οι κρυστάλλινες παραλίες της: αυτές που είναι οργανωμένες και προσφέρουν ανέσεις, αλλά και οι άλλες, εκείνες που είναι ελεύθερες και προσφέρουν περισσότερη γαλήνη.
Άπελλα
Από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, στην ανατολική ακτή της Καρπάθου. Έχει μια φαρδιά αμμουδιά με ψιλό χαλικάκι και διάφανα, υπέροχα, βαθιά νερά. Στο φόντο δεσπόζουν απότομες πλαγιές και τούφες από πεύκα. Διαθέτει ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ τα βραχάκια αριστερά και δεξιά προσφέρονται ιδανικά για βουτιές με μάσκα. Η πρόσβαση γίνεται οδικώς και στη συνέχεια μέσω μονοπατιού στρωμένου με πλάκες. Αν δεν θέλετε να οδηγήσετε, μπορείτε να την προσεγγίσετε και με τουριστικό καραβάκι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Άπελλα
Από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, στην ανατολική ακτή της Καρπάθου. Έχει μια φαρδιά αμμουδιά με ψιλό χαλικάκι και διάφανα, υπέροχα, βαθιά νερά. Στο φόντο δεσπόζουν απότομες πλαγιές και τούφες από πεύκα. Διαθέτει ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ τα βραχάκια αριστερά και δεξιά προσφέρονται ιδανικά για βουτιές με μάσκα. Η πρόσβαση γίνεται οδικώς και στη συνέχεια μέσω μονοπατιού στρωμένου με πλάκες. Αν δεν θέλετε να οδηγήσετε, μπορείτε να την προσεγγίσετε και με τουριστικό καραβάκι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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