Κάσος: Ένας οδηγός εμπειριών στο νησί της γνήσιας φιλοξενίας
Κάσος: Ένας οδηγός εμπειριών στο νησί της γνήσιας φιλοξενίας
Χρειάζεται να διανύσετε πολλά ναυτικά μίλια για να φτάσετε στην ακριτική Κάσο. Αξίζει να το κάνετε, γιατί πρόκειται για μια πραγματική απόδραση από την καθημερινότητά σας.
Θα περπατήσετε σε χωριά με καπετανόσπιτα που μαρτυρούν τη σπουδαία ναυτική παράδοση του νησιού. Θα γνωρίσετε τη μεγάλη ναυτική του ιστορία, θα ατενίσετε τα βραχώδη, ξερικά τοπία και τον απέραντο υδάτινο ορίζοντα του Καρπάθιου Πελάγους. Θα καθίσετε στα καφενεία χαζεύοντας τα ψαροκάικα, θα συμμετάσχετε σε γλέντια που οργανώνονται αυθόρμητα στις ταβέρνες και θα μείνετε σε απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια
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Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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