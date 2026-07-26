Επισκεφθήκαμε τη συναρπαστική έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου
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Επισκεφθήκαμε τη συναρπαστική έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου

Ο γεμάτος έμπνευση και σουρεαλισμό κόσμος της πρωτοπόρου σχεδιάστριας μόδας σε ένα εκθαμβωτικό αφήγημα

Επισκεφθήκαμε τη συναρπαστική έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου
Για την αέναη σχέση του Λονδίνου με τις τέχνες, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Από εμβληματικά μουσεία παγκόσμιας κλάσης ως πρωτοποριακές γκαλερί κι από ανεξάντλητες συλλογές γεμάτες θησαυρούς διεθνούς κύρους ως εξειδικευμένες αλλά μεγάλου ενδιαφέροντος περιοδικές εκθέσεις, οι πολιτιστικές προτάσεις είναι αρκετές για να κρατήσουν κάποιον απασχολημένο για ολόκληρες εβδομάδες. Αυτό που ίσως είναι λιγότερο γνωστό, είναι η στενή σχέση του περίφημου Victoria & Albert Museum, του μεγαλύτερου μουσείου διακοσμητικών τεχνών στον κόσμο, με τη μόδα.

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