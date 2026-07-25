Μονή Πορετσού: Ένας πολύ διαφορετικός ξενώνας
Μονή Πορετσού: Ένας πολύ διαφορετικός ξενώνας
Μια εμπειρία με συνοδοιπόρο σου τη φύση, την απλότητα και την σύνδεση.
Σε περίπου 3 ώρες οδήγησης από την Αθήνα και σε μόλις 1 ώρα από τα Καλάβρυτα, θα βρείτε μπροστά σας τη Μονή Πορετσού. Ένα μοναστήρι που εξωτερικά δεν σας προϊδεάζει για όσα κρύβει στο εσωτερικό του. Η αρχιτεκτονική ομορφιά του είναι δύσκολο να μείνει απαρατήρητη, αλλά ο πραγματικός θησαυρός του, είναι τα συναισθήματα που σας αφοπλίζουν από το πρώτο λεπτό της άφιξής σας. Το μοναστήρι -που βρίσκεται στα 900 μέτρα υψόμετρο- φαίνεται να ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον όσιο Λουκά. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από τον όσιο Μελέτιο, αλλά μικρή σημασία έχει· καθώς ύστερα από μια μεγάλη πυρκαγιά, έπρεπε να ξαναχτιστεί σε διαφορετική θέση από αυτή που πρωταρχικά είχε ανεγερθεί. Η πρώτη εμφάνισή του φημολογείται πως ήταν στην θέση Παναγίτσα, ενώ η σημερινή του θέση από το 1608 – 1611 όταν ανακαινίστηκε “εκ βάθρων” βρίσκεται στα Αγράμπελα. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Είναι φτωχό από κειμήλια και ιερά σκεύη λόγω των λεηλασιών που δέχτηκε ενώ έχει υπάρξει και καταφύγιο του Ελληνισμού σε δύσκολες ώρες, κάτι που αναγράφεται και στην είσοδό του.
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