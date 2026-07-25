Οι ωραιότερες παραλίες της Κιμώλου -Εκεί όπου τα τιρκουάζ νερά συναντούν τη χρυσή άμμο
Οι ωραιότερες παραλίες της Κιμώλου -Εκεί όπου τα τιρκουάζ νερά συναντούν τη χρυσή άμμο
Tο κοινό μυστικό των Κυκλάδων είναι ένα χαρισματικό νησί που μένει αξέχαστο
Δεν είναι μόνο ο γοητευτικός οικισμός της Χώρας, οι φιλόξενοι άνθρωποι, τα ντόπια εδέσματα, όπως η λαδένια – μία ελληνική παραλλαγή της πίτσας – η γενικότερη αίσθηση χαλαρότητας που αποπνέει η Κίμωλος. Πάνω από όλα ήταν οι παραλίες του και κυρίως τα πεντακάθαρα και δροσερά νερά τους. Αν ψάχνετε μέρη για να απομονωθείτε ακόμα και κατά την υψηλή περίοδο, σε αυτή τη μικρή, αλλά πανέμορφη, γωνιά του Αιγαίου θα τα βρείτε. Αν θέλετε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με ινσταγκραμικές φωτογραφίες, και πάλι είστε στο κατάλληλο μέρος. Συνήθως θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή για να τις ανεβάσετε, καθώς τα δεδομένα ή το Wi-Fi σε πολλά μέρη του νησιού δεν είναι και τα πλέον γρήγορα. Αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για όποιον θέλει να ζήσει μια κάπως off the grid εμπειρία, κάτι που απολαμβάνει κανείς όλο και πιο σπάνια στις μέρες μας. Εδώ παρουσιάζουμε τις δικές μας αγαπημένες παραλίες στο νησί.
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