Χίος: 20 οργανωμένες εξορμήσεις σε χωριά, μνημεία και παραλίες
Χίος: 20 οργανωμένες εξορμήσεις σε χωριά, μνημεία και παραλίες
Οι εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται με ξεναγό ή συνοδό, ανάλογα με τη διαδρομή.
Μια διαφορετική ευκαιρία γνωριμίας με τη Χίο προσφέρει το πρόγραμμα «Πάμε μπάνιο στη Χίο 2026», το οποίο περιλαμβάνει 20 οργανωμένες εξορμήσεις σε χωριά, μνημεία, τοπία και παραλίες του νησιού κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.
Οι διαδρομές συνδυάζουν ιστορικούς περιπάτους, επισκέψεις σε πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, γνωριμία με οικισμούς της ενδοχώρας και στάσεις για μπάνιο και φαγητό. Οι εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται με ξεναγό ή συνοδό, ανάλογα με τη διαδρομή, και απευθύνονται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους που θέλουν να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστές πλευρές του νησιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι διαδρομές συνδυάζουν ιστορικούς περιπάτους, επισκέψεις σε πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, γνωριμία με οικισμούς της ενδοχώρας και στάσεις για μπάνιο και φαγητό. Οι εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται με ξεναγό ή συνοδό, ανάλογα με τη διαδρομή, και απευθύνονται τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους που θέλουν να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστές πλευρές του νησιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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