«Kαπετάνιε, βάλε πλώρη για τον παράδεισο»: Οι Παξοί της ηθοποιού Κρυσταλλίας Κεφαλούδη
«Kαπετάνιε, βάλε πλώρη για τον παράδεισο»: Οι Παξοί της ηθοποιού Κρυσταλλίας Κεφαλούδη
Βαθύ μπλε. Σμαραγδένιο πράσινο. Κρυστάλλινο τιρκουάζ.
Κάτω από την πλώρη απλώνεται μια παλέτα χρωμάτων που έχει ξεφύγει από τα χέρια του δημιουργού της και έχει παραδοθεί στα χέρια του Ήλιου, απλωμένη πάνω στη θάλασσα. Βαθύ μπλε. Σμαραγδένιο πράσινο. Κρυστάλλινο τιρκουάζ. Χρώματα που συνομιλούν. Η θάλασσα των Παξών δεν έχει ένα χρώμα. Έχει δεκάδες που αλλάζουν με τον ήλιο και τον άνεμο, σαν να αρνούνται να μείνουν ακίνητα.
Και μέσα σε αυτή τη ρευστή φωταύγεια, οι ελαιώνες κατηφορίζουν μέχρι την ακτή, σαν να θέλουν να ακουμπήσουν το νερό. Οι βράχοι υψώνονται πάνω από το Ιόνιο, σαν σκηνικά ενός αρχαίου μύθου. Ίσως όχι τυχαία. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του την Κέρκυρα και αποκόλλησε αυτό το μικρό κομμάτι γης, χαρίζοντάς το ως καταφύγιο στην Αμφιτρίτη. Κι αν ο μύθος μοιάζει υπερβολικός, μια μόνο ματιά στους Παξούς αρκεί για να τον πιστέψεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Και μέσα σε αυτή τη ρευστή φωταύγεια, οι ελαιώνες κατηφορίζουν μέχρι την ακτή, σαν να θέλουν να ακουμπήσουν το νερό. Οι βράχοι υψώνονται πάνω από το Ιόνιο, σαν σκηνικά ενός αρχαίου μύθου. Ίσως όχι τυχαία. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του την Κέρκυρα και αποκόλλησε αυτό το μικρό κομμάτι γης, χαρίζοντάς το ως καταφύγιο στην Αμφιτρίτη. Κι αν ο μύθος μοιάζει υπερβολικός, μια μόνο ματιά στους Παξούς αρκεί για να τον πιστέψεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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