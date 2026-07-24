Matteo Segna: 30+1 τρόποι να γνωρίσετε τη Βενετία μέσα από τα μάτια ενός ντόπιου
TRAVEL.GR

Matteo Segna: 30+1 τρόποι να γνωρίσετε τη Βενετία μέσα από τα μάτια ενός ντόπιου

Ένας Βενετός μάγειρας μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά για τη «δική» του Βενετία της γαστρονομίας και της τέχνης.

Matteo Segna: 30+1 τρόποι να γνωρίσετε τη Βενετία μέσα από τα μάτια ενός ντόπιου
Γεννήθηκε στο Τορίνο. Στα δεκαέξι του μετακόμισε στην πόλη του Τρεβίζο και λίγο αργότερα στη Βενετία, όπου μένει μέχρι σήμερα. «Ο πατέρας μου δούλευε στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, μιας πολύ ισχυρής βιομηχανίας στη βορειοδυτική Ιταλία. Τη δεκαετία του ’90, ο χώρος αυτός άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα κι έτσι ο πατέρας μου άρχισε να αναζητά εργασία εκτός Τορίνο. Βρήκε δουλειά εδώ, στην περιοχή του Βένετο, που εκείνη την εποχή ήταν σε πλήρη άνθιση, και ύστερα από μερικά χρόνια μετακομίσαμε οικογενειακώς. Αφού τελείωσα το σχολείο στο Τρεβίζο, ήρθα στη Βενετία για να σπουδάσω».

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