Απόδραση στην Επίδαυρο: Θέατρο και βουτιές στη βυθισμένη πολιτεία
Απόδραση στην Επίδαυρο: Θέατρο και βουτιές στη βυθισμένη πολιτεία
Περίπου δύο ώρες απόσταση από την Αθήνα, η Επίδαυρος είναι ένας προορισμός που συνδυάζει σωματική ξεκούραση και πνευματική ανάταση.
Οι σχηματισμοί των πεύκων πάνω από τον ασφαλτώδη δρόμο που οδηγεί στην Αρχαία Επίδαυρο, παραπέμπουν σε γέφυρες της φύσης αλλά και στην προσπάθεια των δέντρων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με έναν άλλο τρόπο πέρα από τις ρίζες τους. Στην όμορφη διαδρομή ξεμυτίζουν σημεία όπου το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει ανάπαυση, οπότε, οδηγός και συνοδηγός μπορούν να πάρουν δυνάμεις τρώγοντας σπιτικό σνακ και να ατενίσουν το φυσικό τοπίο.
Θαρρείς πως οι λόφοι της Επιδαύρου παραπέμπουν σε μπράτσα που αγκαλιάζουν την επιφάνεια της γης και ταυτόχρονα καθρεπτίζονται στα καθάρια θαλασσινά νερά χρωματίζοντας την επιφάνειά τους με την πευκόφυτη έκτασή τους. Το μάτι μας ανοίγει για να χορτάσει όση περισσότερη φύση μπορεί και συνάμα νιώθουμε να δροσιζόμαστε κατά το ταυτόχρονο ελαφρύ σφύριγμα του ανέμου που χαϊδεύει απαλά το πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα μας.
Ο θαυμασμός του τριγύρω περιβάλλοντος δεν απουσιάζει κατά την άφιξη στην Αρχαία Επίδαυρο. Το όχημα δίνει τη θέση του στα πόδια μας και αυτά επιδίδονται στο περπάτημα ώστε να εφοδιάσουμε το βλέμμα μας με όσες περισσότερες εικόνες μπορούμε. Στη διαδρομή μας, απόγευμα Παρασκευής, προμηθευόμαστε φρούτα από το παντοπωλείο και συνεχίζουμε με μία μικρή παράκαμψη ώστε να δούμε το κατασκευασθέν τον 4ο π.Χ. αιώνα Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου να δεσπόζει στη δυτική πλευρά της χερσονήσου «Νησί».
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